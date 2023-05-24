Во Львове истерика: европейские СМИ требуют прекратить «помощь» Украине

Тарас Стрельцов .  
24.05.2023 22:20
  (Мск) , Львов
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, СМИ, Спецоперация, Украина


Киевские пропагандисты настолько слабы, что даже в информационном поле многих стран Европы превалируют пророссийские идеи.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский журналист Константин Андриюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские пропагандисты настолько слабы, что даже в информационном поле многих стран Европы превалируют пророссийские...

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«Я считаю, что у нас за границей очень плохо работает украинская пропаганда. У нас даже в странах ЕС очень слабое инфополе.

Это то, чем Кремль занимался десятки лет. И это то, чем он продолжает дальше заниматься. В частности, в таких странах, как Испания, Италия. Там просто генерируется с разных источников просто невероятный бред!», – негодовал он.

«Особенно в Испании. Я начал немного исследовать информационное поле этой страны – там просто ужас. Там нанимаются пророссийские люди, ходят по испанским ток-шоу, рассказывают, что на Украине гражданская война, что это Украина спровоцировала нападение России, и помогать Украине не надо, и так далее», – возмутился Андриюк.

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