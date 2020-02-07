Во Львове хотят обменять прах легендарного разведчика на пленных карателей

07.02.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Исполнительный комитет Львовского городского совета 7 февраля не разрешил передачу останков легендарного разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Zaxid», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соответствующее решение члены исполкома решили перенести до получения заключения от СБУ и Министерства иностранных дел. А городской голова заявил, что в то время, когда в российском плену находятся граждане Украины, рассматривать вопрос возвращения останков агента НКВД невозможно», – говорится в сообщении.

Останки Николая Кузнецова, который в 1960 году был похоронен на Холме Славы во Львове, хочет забрать его племянниц Маргарита Брюханова, чтобы перезахоронить прах героя в Екатеринбурге.

«Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики. Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигать в фарватере политики нашего государства. Это вопрос государство», – заявил во время рассмотрения этого вопроса мэр Львова Андрей Садовый.

Произошедшее прокомментировал на своей странице в Facebook киевский журналист Андрей Манчук.

«Могилу разведчика постоянно вандализируют, а его самого поносят как советского диверсанта, который преступно отстреливал наших европейских союзников. Но останки не отдают, предлагая обменять их на украинских военнопленных», – возмутился Манчук.

Напомним, Николай Кузнецов – Герой Советского Союза, легендарный разведчик и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии.

Во Львове захоронение Николая Кузнецова неоднократно подвергалось осквернением со стороны националистов, а в марте 2019 года был похищен бронзовый барельеф с могилы разведчика.