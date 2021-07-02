Во Львове колониальную Украину объявили «центром славянского мира и белой цивилизации»

Украина может стать единственным центром спасения белой цивилизации и христианства, куда будут бежать европейцы из поглощённых мусульманами стран ЕС.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил председатель Тернопольского облсовета Николай Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом галичанский неонацист умолчал о том, что Украина находится под абсолютным внешним управлением западных глобалистов, а в её столице регулярно проводятся гей-парады.

«Московия не является славянским государством, и поэтому они так бесятся, потому что Украина может стать центром славянского мира и вообще белой цивилизации. И даже христианской цивилизацией. Потому что Европа сегодня умирает, загнивает, там стремительно развиваются мусульмане, там доминируют мусульмане.

В своё время Каддафи говорил, что пять миллионов мусульман за 50 лет сделают Европу мусульманским континентом. И сегодня все белые европейцы-христиане будут приезжать на Украину. Потому что здесь может быть единственный центр спасения белой цивилизации, европейской, с нашими культурными христианскими ценностями», – утверждает Головко.

«Возможно, стоит перенести из Константинополя (Стамбула) центр православия в Киев. И тогда показать, что мы являемся тем центром, который тысячелетними годами сохраняет европейскую христианскую культуру, и это может быть реальным толчком для Украины», – предложил тернопольский чиновник.