//exit;
21.01.2019, Львов, Максим Карпенко
 
Галичина, Криминал, Украина
Просмотров:

Во Львове малолетние последователи Бандеры попали под уголовку

Малолетние последователи лидера украинских националистов Степана Бандеры, известного тем, что в детстве был зоосадистом и душил котов на спор, во Львове выбросили котенка из окна многоэтажки во Львове и сняли это на видео. Об этом сообщает местный телеканал «НТН», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После публикации видеозаписи полиция Львова открыла уголовное дело в отношении малолетних живодеров. Оперативники нашли дом, из которого выбросили котенка и выяснили, кто это сделал. Оказалось, что живодерами являются 15-ти и 16-летние студенты одного из местных училищ. С оператором уже пообщались правоохранители, а его сообщник уехал к родственникам в область.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Парень свой поступок признал, искренне раскаивался. Сказал, что не ожидал, до последнего не верил, что один выбросит кота из окна. Со вторым парнем не удалось пообщаться, поскольку на праздники он поехал к семье в один из районов Львовской области. После его возвращения во Львов с подростком будет проведена соответствующая работа», – заявили в полиции области.

Там также сообщили, что местные зоозащитники подали заявление и по ч1. Ст. 300 УК Украины возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания за санкцию статьи составляет ограничение свободы на срок до трех лет.

Но малолетним живодерам уже стали мстить местные жители. Как сообщает львовский сайт «Znaj», неизвестные разбили окна в доме, где живет один из преступников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть