Во Львове малолетние последователи Бандеры попали под уголовку

21.01.2019, Львов, Максим Карпенко

Малолетние последователи лидера украинских националистов Степана Бандеры, известного тем, что в детстве был зоосадистом и душил котов на спор, во Львове выбросили котенка из окна многоэтажки во Львове и сняли это на видео. Об этом сообщает местный телеканал «НТН», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После публикации видеозаписи полиция Львова открыла уголовное дело в отношении малолетних живодеров. Оперативники нашли дом, из которого выбросили котенка и выяснили, кто это сделал. Оказалось, что живодерами являются 15-ти и 16-летние студенты одного из местных училищ. С оператором уже пообщались правоохранители, а его сообщник уехал к родственникам в область.

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«Парень свой поступок признал, искренне раскаивался. Сказал, что не ожидал, до последнего не верил, что один выбросит кота из окна. Со вторым парнем не удалось пообщаться, поскольку на праздники он поехал к семье в один из районов Львовской области. После его возвращения во Львов с подростком будет проведена соответствующая работа», – заявили в полиции области.

Там также сообщили, что местные зоозащитники подали заявление и по ч1. Ст. 300 УК Украины возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания за санкцию статьи составляет ограничение свободы на срок до трех лет.

Но малолетним живодерам уже стали мстить местные жители. Как сообщает львовский сайт «Znaj», неизвестные разбили окна в доме, где живет один из преступников.