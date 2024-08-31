Во Львове мессенджер «Телеграм» приравняли к РПЦ   

Вадим Москаленко.  
31.08.2024 15:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Цензура, Церковь


Мессенджер «Телеграм» несёт такую же угрозу украинскому государству, как и православная церковь.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший глава Волынской таможни, военно-политический эксперт Андрей Андрейкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мессенджер «Телеграм» несёт такую же угрозу украинскому государству, как и православная церковь. Об этом...

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«Телеграм несёт такую же угрозу, как и Российская православная церковь Московского патриархата. Ведь влияние россиян комплексное, в своё время информационные технологии России были направлены в оборонительную составляющую. А поскольку на территории Украины мы имеем СВО, значительную часть которой ведут спецслужбы, то, безусловно, используются все информационные ресурсы, в том числе и телеграм-каналы», – сказал эксперт.

Он напомнил, как «русские хакеры» неоднократно взламывали различные американские информационные сети и ведомства.

«Речь не про доступ к информации, не про обмен новостями, а про защиту персональных данных того или другого лица или даже института. И ещё хуже, что через те устройства, на которых установлен телеграм-канал, можно попасть во внутренние сети закрытых структур», – подытожил Андрейкив.

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