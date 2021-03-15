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15.03.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
Дзен, нацизм, Украина
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Во Львове на церемонии награждения боевики вскидывали руки в нацистском приветствии

Новости Украины

Во Львове воевавшие в Донбассе боевики и местные чиновники провели «День украинского добровольца» – эта дата была приурочена к первым отправкам в 2014 году сформированных из числа штурмовиков Евромайдана отрядов на подавление русского восстания в Донбассе.

Мероприятие посетили несколько сотен представителей украинских националистических подразделений такие как «Азов», ДУК «Правый Сектор», «Украинская добровольческая армия», «Днепр-1», «Айдар», «ОУН», «УНСО» и другие. Помимо этого, на мероприятии присутствовали волонтёры и местные чиновники.

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Чествование уже погибших и ещё живых националистов началось с минуты молчания по покойным и молитвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После этого украинским «добровольцам» раздали государственные награды.

Интересно, что в ходе награждения некоторые украинские боевики, такие как  член ДУК «Правый Сектор» Олег Чверенко, под одобрительные возгласы зала вскидывали руку в нацистском приветствии.

«День украинского добровольца» отмечали не только во Львове. Нацистский праздник также попытались провести на Михайловской площади в Киеве. Однако, несмотря на организованный музыкальный концерт, в столице собрать получилось всего несколько десятков человек.


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