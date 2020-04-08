Во Львове на улице «Героев УПА» жестоко убили местного музыканта

08.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Во Львове на улице «Героев УПА» в результате нападения бездомного был жестоко убит лидер рок-группы «Лесик Band» Александр Дацюк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Убийство произошло вечером 7 апреля на остановке общественного транспорта. Дацюк получил два проникающих ножевых ранения в область сердца.

«На ул. Героев УПА, 76, на остановке бывшего завода «Кинескоп», мужчина (со слов полиции, бездомный) напал и зарезал Александра Дацюка из группы «Лесик Band». Полиция задержала мужчину и изъяла нож, проводят следственные действия», — сообщил Зинкевич.

Смерть музыканта подтвердила также его дочь Кристина Дацюк.

«Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки какого-то подонка. В связи с карантином мы, конечно, не будем делать пышное прощание. Светлая тебе память, наш Дюдя», – написала она в соцсети.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Львовской области, о преступлении стало известно от позвонившего прохожего. Он сообщил, что на улице «Героев УПА» во Львове на его глазах неизвестный мужчина нанес удар ножом в область сердца другому мужчине. Каретой скорой медицинской помощи раненого доставили в больницу.

«Личность задержанного установлена ​​– им оказался 67-летний мужчина без определенного места жительства. Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему ножевое ранение. 8 апреля около часа ночи в полицию поступило сообщение от медиков о том, что, несмотря на усилия врачей, раненый пациент – 56-летний львовянин – умер», – сообщили в ведомстве.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, Александр «Лесик» Дацюк в 1990 году создал группу «Lesik Band» во Львове, которая была популярна в середине 90-х годов.