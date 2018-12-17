Во Львове начали снос Монумента Славы, построенного в честь советских воинов

17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Во Львове начинают работы по сносу 30-метровой стелы, являющейся частью Монумента славы на улице Стрыйской. передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает в понедельник издание Zaxid.net.

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Снос стелы обойдется городскому бюджету 295,8 тыс. грн. Работы по демонтажу должны быть выполнены до 31 декабря 2018 года.

По словам заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко, процесс сноса 30-метровой стелы стартует 17 декабря.

Местные власти сетуют, что уничтожить сразу всю стелу Монумента славы не удастся из-за ее сложной конструкции, поэтому ее будут разрушать постепенно. Отдельные элементы стелы после демонтажа предлагают передать в так называемый львовский музей «Территория террора».

Львовская мэрия приняла решение о сносе 30-метрового пилона Монумента славы на ул. Стрыйской в феврале 2018 года. В апреле Монумент славы огородили забором, на обустройство которого из бюджета города выделили 400 тыс. грн.

Ранее мрнумент извандалили боевики С14 и ОУН Мыколы Кохановского, сбившие с него кувалдами надписи. Нацисты требовали от власти снести “монумент советским оккупантам” самостоятельно, угрожая в противном случае сделать это силой.

Мемориал «Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил» открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и «Родины-матери».