Во Львове начались рейды против русских песен

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Новости Украины

Во Львове начались массовые проверки заведений на приверженность украинизации и запрету на использование русского языка.

Об этом сообщили в сюжете местного канала «Правда тут», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рейдами занялась вновь созданная межведомственная рабочая группа при Львовской облгосадминистрации, в которую вошли бывшие боевики так называемой «АТО» и местные националисты. Они инспектировали рестораны, магазины, салоны красоты, и другие заведения, попутно раздавая листовки об «опасности» русских песен для Украины.

«К сожалению, значительная часть украинского населения была русифицирована, нам нужно возвращать историческую справедливость, украинизироваться. А русскоязычный культурный продукт мешает украинизировать население, он показывает, что мы воюем против некого эфемерного государства», – пояснил участник войны против Донбасса Антон Петровский.

От проверенных заведений, в которых не играла русская музыка, националисты требовали вывешивать специальные наклейки с надписью «Территория, свободная от русскоязычного культурного продукта».

Русофобы сообщили, что, проверив около тридцати заведений, они нигде не нашли русского языка.

Тем не менее, местные СМИ сообщили, что такие межведомственные рабочие группы созданы при каждой районной государственной администрации. Со следующего года они начнут такие проверки во всех селах Львовской области.