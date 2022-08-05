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Новости Украины

На Западной Украине, страдающей от рецидивов бандеровского маразма, объявили «деколонизацию» региона не только от неугодного общественно-политического, но и культурно-просветительского наследия Русского мира путем переименования улиц в честь современных «героев» страны.

Об этом в рамках брифинга рассказал первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим не в контексте дерусификации, а скорее, деколонизации. По распоряжению городского главы, была создана рабочая группа, где мы объединили все Инициативные группы, наших коллег-депутатов и начали анализировать топонимику города, обращая внимание на моменты, которые в названиях улиц могут нести российскую пропаганду. Мы говорим о таких названиях улиц, как, например, Брюлева, Чайковского, которые на самом деле, используются очень часто как нарратив российской пропаганды, что величественными могут быть такие фигуры. Мы имеем других выдающихся личностей из нашей истории, нашей повседневности и нашего будущего. Это то, что хотим распространить», – вещал нацист.

Москаленко подчеркнул, что в рамках программы было рассмотрено более 100 предложений вариантов наименований для 53 «слишком русских» улиц.

«Было 24 члена рабочей группы. Это – историки, архитеркторы. Приглашали на разные заседания математиков, если это стоял вопрос о названии математических улиц. Например, рассматривали по Лобачевскому. Или, скажем, если (что-то было связано с – ред.) химией, биологией, приглашали и выясняли – имеет ли этот человек отношение к Львову, использовался ли его вклад как пропаганда или, возможно, российская пропаганда хотела использовать этот украинский вклад. Это было очень важно отличить», – добавил «общественный деятель».

Тем не менее, несмотря на рвение национализировать каждый переулок, львовские активисты просчитались, предложив переименовать одну из городских улиц в честь исконно русского Херсона.

«Мы уже приняли решением на предыдущей сессии городской рады по первым восьми улицам. Например, первая улица – улица Некрасова. Она переименована в честь нашего современного героя и известного во Львове общественного активиста, поэта Юрия Руфа. Улица Брюллова, очень знаковая улица, где во Львове размещен музей террора, который в свое время основала Ирина Калинец, и соответственно, эта улица переименована в ее честь. Несколько улиц поменьше, располагающихся возле аэропорта. (Одна из них – ред.) – улица Дагестанская. Переименована в Гостомельскую. Улица Чувашская – в Чернобаевскую. И еще очень интересный район, где у нас размещены улица Тернопольская и Запорожская. В знак поддержки того, что Херсон – есть, был и будет всегда украинским, так же переименована улица в Херсонскую», – сообщил Москаленко.