Во Львове националист натравил полицию на слушавших российского исполнителя парней

Анатолий Лапин.  
09.05.2023 11:50
  (Мск) , Киев
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Галичина, Дзен, Русофобия, Украина


Во Львове полицейские устроили погоню и задержали двух парней за то, что те громко слушали музыку российского исполнителя Григория Лепса.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», конфликт разгорелся после того, как местный антироссийский пропагандист Роман Гурский подошел к припаркованному Range Rover и сделал замечание водителю и пассажиру.

Во Львове полицейские устроили погоню и задержали двух парней за то, что те громко...

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«Он сразу начал мне хамить, начал материться, пытается выбить мне телефон из рук, угрожает мне. Потом я стою, с ним разговариваю, он мне сбивает кепку рукой, а потом пытался ударить меня в лицо, сидя в машине, но я уклонился, потому он просто «чиркнул», можно сказать», – заявил Гурский в эфире местного телеканала НТА.

Больше всего же его вывело из себя, что парни в машине разговаривали с пропагандистом на русском языке.

«Я просто был с гитарой, с чехлом, и он мне сказал: «А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов». И тут уже я откровенно разозлился», – рассказал русофоб.

Раздосадованный Гурский вызвал полицию, но пока та приехала, Range Rover уже скрылся. Нашли его и пассажиров патрульные позже, устроив задержание «преступников». На камеру один из участников на ломаном украинском заявил, что «очень сожалеет» и обещал исправиться.

«Очень извиняюсь за свое поведение, оно не импонирует человеку, который живет в Украине и общается на украинском языке. Я извиняюсь за свои действия, которые осуществил по отношению к молодому человеку, сделавшему мне замечание. Но незнание закона не освобождает меня от ответственности. Сейчас мы едем в отдел полиции, чтобы написать объяснительную», – заявил парень.

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