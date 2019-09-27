Во Львове националисты обрушились с критикой на Германию и Францию

27.09.2019, Львов, Владимир Гладков

Президент США Дональд Трамп был абсолютно прав, когда заявил, что европейские союзники Украины недостаточно помогают Киеву в противостоянии с Москвой.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил экс-нардеп от ультранационалистической партии «Свобода», бывший сотрудник СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается ситуации, которая складывается в контексте взаимоотношений со странами, которые считаются нашими союзниками, хочу напомнить, что среди тех союзников есть такой президент ФРГ Штайнмайер, который говорит об амнистии боевикам на Донбассе.

Он был министр иностранных дел, когда всё это свинство подписывалось. Он говорит, что сперва надо на Донбассе провести выборы, а потом вывести оттуда российские войска, потом допустить украинские войска на границу.

ФРГ – это та страна, которая вместе с Россией строит «Северный поток-2», это страна, которая ежегодно на несколько миллиардов евро наращивает товарооборот с нашим главным противником – РФ. Франция – страна, руководители которой на уровне Кабмина выступают за пересмотр и снятие санкций против России. Это союзники?» – возмутился Михальчишин.

«С такими «союзниками» сто лет назад мы уже заехали в очень неприятную историю, когда УНР и ЗУНР просто продали! И в результате Рижского мира между Польшей и РСФСР нас просто разорвало на куски! Закарпатье – Чехословакии, Буковину – Румынии, Западную Украину в целом – Польше, а большую Украину – СССР.

Такой же формат может быть в результате новейшего Мюнхенского сговора. Вопрос в том, будет это проходить в Мюнхене или в Минске», – истерил националист.

Он также добавил, что «довольно резкое заявление Трампа о том, что Америка больше помогает Украине, чем европейские партнёры» – это «правда и констатация фактов».

«Кто нам помог оборонным оружием, противотанковыми комплексами «Джавелин»? США! Чьи инструкторы у нас сейчас на Яворовском полигоне?

Из американской 101-й воздушно-десантной дивизии. Может там французский Иностранный легион или немецкий Бундесвер нам помогает? Нет, нет и ещё раз нет! Трамп сказал правду, спасибо ему за это!», – разошелся Михальчишин.