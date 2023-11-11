Во Львове надеются, что Си остановит Путина взамен на Тайвань от Байдена

Не исключено, что на запланированной встрече президентов США и Китая руководитель Белого дома Джо Байден предложит китайскому лидеру Си Цзиньпину оставить в покое Тайвань взамен на то, что тот повлияет на президента РФ Владимира Путина в украинском вопросе.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А если Си Цзиньпин в ответ скажет: «Окей, я готов остановить Путина на Украине, но мне нужен Тайвань»?» – предположил ведущий.

«Как вариант целиком может быть. И это тоже вопрос, который стоит на повестке дня в их двусторонних отношениях. Однако тут есть простой ответ: та формула, которая действует сегодня – один Китай, но две системы. И она предусматривает, что Китай проявляет толерантность к тому, что Тайвань живёт по своим правилам, а американцы поддерживают тезис, что речь идёт об одном Китае, но с двумя разными системами жизни и управления. И это, конечно, может быть нормальным компромиссом, о чём, собственно, и шла речь ранее», – ответил Огрызко.

Тем не менее, посетовал дипломат, политика Пекина куда сложнее.

«Однако когда Китай начинает навязывать не только Тайваню, но и другим странам вокруг свои [требования], начинает создавать напряжение в Южно-Китайском море, когда он там начинает строить острова и изменять ситуацию уже в военно-политическом плане, то на это американцы не реагировать не могут, потому что тогда затрагиваются очень серьёзные интересы. Через эти воды проходят очень серьёзные торговые пути, и американцы не могут позволить, чтобы Китай начал ими управлять. Тогда это будет влиять не только на торговлю, но и на безопасность. Поэтому я думаю, там, безусловно, нужно будет искать компромиссы, на то и дипломаты, чтобы найти правильные формулы и удовлетворить обе стороны. И я думаю, что в данном случае США отступать не будут, потому что они целиком обоснованно считают, что статус-кво, который сложился в том регионе, о котором вы вспомнили, является адекватным ситуации, и разменивать не нужно. Что будет через 50 или 100 лет, будут решать другие руководители и другие поколения. Сегодня то, что есть, балансирует ситуацию и не делает её взрывоопасной. Собственно, мне кажется, такая линия была бы абсолютно приемлемой в том числе и для Китая. Никто не возражает, что Тайвань – это его, так сказать, территория, однако де-факто это будет означать, что Китай туда лезть как минимум сейчас не будет», – предположил Огрызко.