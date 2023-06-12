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На будущем юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне в следующем году у Украины есть большие шансы стать членом альянса, если к этому времени его возглавит британский министр обороны.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многое в этом процессе зависит и от изменений кадровых в самом НАТО. Мы знаем, что осенью альянс будет иметь нового генерального секретаря. Нынешний его председатель Йенс Столтенберг отправится возглавлять Центральный банк в своей родной Норвегии. А для национальных интересов Украины сейчас буквально-таки жизненно необходимо реализовать вариант, конечно, при поддержке Вашингтона, когда блок НАТО возглавит нынешний министр обороны Великобритании Бен Уоллес, это кадровый военный, человек чрезвычайного управленческого опыта и политик с очень чёткими антироссийскими глубинными убеждениями», – вещал нацист.

«Один из его предков, кстати, принимал участие в Крымской войне в XIX веке в составе Шотландской гвардии, и Бен Уоллес об этом иногда вспоминает по поводу «можем повторить». Вот такой руководитель альянса, конечно, ускорит движение Украины внутри этого плана действий и дорожной карты. Возможно, и к Вашингтонскому саммиту он будет тем руководителем блока, который объявит о его расширении», – выразил надежды Михальчишин.