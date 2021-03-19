Во Львове намерены «открыть Бандеру» для русских и европейцев

19.03.2021, Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В Европе, России и даже на Востоке Украины, в отличие от галичан, до сих пор не понимают, кем на самом деле был один из главарей ОУН и гитлеровский пособник Степан Бандера.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат львовского облсовета от «Евросолидарности» Юрий Грынив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, 30 лет уже прошло с изменений взглядов на исторические события, и 30 лет мы уже живем с новой историей, учим её в новых школах, но до сих пор исторически не поставили на место именно понимание, кто был Степан Бандера. На Западной Украине к этому и дети, и население сами пришли, выучили, поняли, рассказали. А на Востоке эта фигура всё равно осталась какой-то нераскрытой.

Очень важно, что мы сейчас не закрываем двери для Европы, мы открываем двери для нас, для наших людей, и для Европы тоже, у которой тоже нераскрыта фигура Степана Бандеры. И, самое главное, для России тоже, потому что человек, который просидел в фашистских концлагерях, может быть назван каким-то фашистом, это как минимум безумие», – заявил Грынив.