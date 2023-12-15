Во Львове нашли, чем пугать Одессу: «Не перейдёте на «мову» – накличете Путина»

Тарас Стрельцов.  
15.12.2023 17:56
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Львов, Мова, Общество, Одесса, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что Одесса русский город, и если начнутся бои за город, то в этом будут виноваты русскоязычные одесситы.

Такое заявление прозвучало в эфире львовского телеканала NTA, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что Одесса русский город, и...

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Ведущий нашёл повод вступиться за частую гостью канала, бандеровку Ирину Фарион, которая устроила «мовный» скандал на всю страну, назвав сбродом русскоговорящих военных вооружённых формирований Украины.

«Опять подняли тему, хотя мы не говорили про тему Ирины Фарион, никак не могут успокоиться относительно её высказываний. Знаете, я сейчас не буду каким-то образом защищать или не защищать Ирину Фарион, однако я хочу в вопросах языка вспомнить брехливую «линию Путина», где он снова сказал, что да, Одесса – это русский город.

И мы должны понимать, что наши враги, русские и их диктатор-президент Владимир Путин, все города, в которых говорят на русском языке, почему-то считают своими городами. Даже несмотря на то, что очень часто на этом языке их ненавидят, эту РФ. Но, тем не менее, общение на русском языке для Путина является маркером, что за этот город они хотят бороться», – намекнул сотрудник львовского канала одесситам.

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