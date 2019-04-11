11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Во Львове назревает экологическая катастрофа: реки переполнены нефтью, а канализация – взрывоопасным и ядовитым метаном, но местная власть делает вид, что ничего не происходит.

Об этом в ходе планерного заседания Верховной Рады заявил депутат от Самопомощи Олег Березюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мало того, что уничтожаются рабочие места, и безработные люди уезжают за границу. Сегодня сложилась катастрофическая ситуация с экологией. По рекам течёт нефть. А вчера, при измерении концентрации газа в канализационных коллекторах этого города (Борислава – прим. ред.), концентрация метана составила 26 процентов. При том, что взрывоопасными считаются 6 процентов», – сказал он.

Также Олег Березюк поинтересовался, чем занимаются власть и специальные службы, которые не могли не знать об этой ситуации.

«Меня интересует: где МЧС, губернатор, премьер-министр?! Вы что, только сегодня об этом узнаёте?! Об этом говорит местный совет, который создал специальный орган, который следит за этим», – возмутился нардеп.