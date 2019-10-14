Во Львове не хотят «капитулировать»

14.10.2019, Киев, Валим Москаленко

Во Львове в «День защитника Украины» националисты вышли с протестом против «формулы Штайнмайера» и «капитуляции» перед Россией.

Соответствующую видеозапись опубликовали в местном информационном агентстве «4 студия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несколько сотен радикалов собрались возле памятника бывшего лидера «Народного руха Украины» Вячеславу Черноволу, который находится под зданием местного облсовета.

«Мы здесь собрались не только для того, чтобы почтить героев и отпраздновать «День защитника Украины». Мы собрались тут и по другой причине. В 2014 году, когда был Майдан, мы боролись за наше европейское будущее, мы вышли за Украину как часть Европы.

А сейчас речь идёт о том, что мы теряем саму Украину. Уже не идёт речи о нашей европейскости, не идёт речи о наших европейских ценностях, пожеланиях и мечтах. Сейчас нам необходимо сохранить страну», – сказал националист Андрей Мальков.

Участники акции под барабанную дробь, националистические лозунги и призывы отказаться от капитуляции перед Россией, прошлись к памятнику Ивану Франко, который расположен напротив Львовского национального университета. Перед колонной активисты несли большой баннер «Слава защитникам – нет капитуляции!». В конечном пункте прошёл музыкальный концерт в честь «Дня защитника Украины».