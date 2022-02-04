Во Львове не верят в союз Украины с Британией и Польшей

04.02.2022  22:21 (Мск), Львов,
Тарас Стрельцов.  
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Великобритания, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Украина с Польшей пребывают в состоянии торговой войны, поэтому никакого союза Украина-Польша-Великобритания быть не может.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил адвокат и юрист-международник Назар Олексюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина с Польшей пребывают в состоянии торговой войны, поэтому никакого союза Украина-Польша-Великобритания быть не...

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«Не секрет, что Украина с Польшей  сегодня имеет очень плохие отношения. И это признают специалисты: Украина с Польшей пребывают в состоянии торговой войны. И этот вопрос рассматривается и ставится Польшей на уровне ЕС, потому что отношения очень натянутые, и это было что-то неимоверное.

Потому… Что, как, откуда, как так вдруг произошло, что Украина, Польша и Великобритания входят в какое-то трёхстороннее сосуществование? Это был единый вопрос, я просто это промониторил в великобританских источниках, и в польских.

После этого на Украине, подхватив эту фразу, мы могли заметить, что после этого, как в медиа начала входить эта информация об этом якобы новом альянсе Украина-Польша-Великобритания, даже провели социологию, и социология показала, что 61% якобы поддерживает это объединение.

Наша власть, как любители популистических лозунгов, увидела, что эта идея популярная и решила на основании этого хорошо сманипулировать, фактически заявив, что будет подписано какое-то соглашение, или ещё что-то», – рассказал львовский юрист.

По его словам, визит премьер-министра Польши на Украину состоялся с единственной целью – обсуждение вопроса с «Северным потоком-2».

«Для них это тоже проблема. Они понимают, что Украина с Германией сейчас пребывают в натянутых отношениях из-за отказа предоставления вооружения. Это была основная тема, чтобы Украина поддержала действия Польши в конфронтации с Германией. Ни о каком трёхстороннем союзе или о каком-то объединении разговора вообще с польской стороны не было. А пан Джонсон премьер-министр Великобритании также об этом ни одного слова не говорил», – рассказал Олексюк.

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