Во Львове не верят в союз Украины с Британией и Польшей

Украина с Польшей пребывают в состоянии торговой войны, поэтому никакого союза Украина-Польша-Великобритания быть не может.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил адвокат и юрист-международник Назар Олексюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Не секрет, что Украина с Польшей сегодня имеет очень плохие отношения. И это признают специалисты: Украина с Польшей пребывают в состоянии торговой войны. И этот вопрос рассматривается и ставится Польшей на уровне ЕС, потому что отношения очень натянутые, и это было что-то неимоверное.

Потому… Что, как, откуда, как так вдруг произошло, что Украина, Польша и Великобритания входят в какое-то трёхстороннее сосуществование? Это был единый вопрос, я просто это промониторил в великобританских источниках, и в польских.

После этого на Украине, подхватив эту фразу, мы могли заметить, что после этого, как в медиа начала входить эта информация об этом якобы новом альянсе Украина-Польша-Великобритания, даже провели социологию, и социология показала, что 61% якобы поддерживает это объединение.

Наша власть, как любители популистических лозунгов, увидела, что эта идея популярная и решила на основании этого хорошо сманипулировать, фактически заявив, что будет подписано какое-то соглашение, или ещё что-то», – рассказал львовский юрист.