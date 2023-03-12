Во Львове обещают к 2024 году убить Пригожина и ликвидировать Россию

К началу президентских выборов на Украине 2024 года Россия якобы будет полностью уничтожена, а руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин – убит.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После боёв за Бахмут история ЧВК «Вагнер» как таковая закончится, той части, которая воевала на Украине. Та часть, которая сейчас в Африке, останутся, но они никогда уже не придут на Украину.

Что касается заявления Пригожина по поводу баллотирования в президенты Украины, то я с ним только в одном могу согласиться – в 2024 году, если и можно будет куда-то баллотироваться, то только в президенты Украины. Потому что России как таковой уже не будет, и выборов у них не будет», – сказал Сиротюк.