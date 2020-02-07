07.02.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Галичина, Политика, Украина
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Во Львове обнаружили тьму тьмущую маленьких Зеленских


Если в России часто говорят, что царь хороший, а бояре плохие, то с президентом Украины Владимиром Зеленским такой номер не пройдёт.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» на «НТА» заявил глава львовской городской организации ВО «Свобода» Любомир Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас и бытует, и пробуют навязать в СМИ такой тезис, в России очень часто пробуют такое использовать, мол, царь хороший, это бояре плохие. Вот у нас пробуют сделать, мол, Зеленский хороший, а правительство какое-то не такое, глава администрации львовской или какой-то ещё – какой-то не такой.

Люди! Каждый министр во главе с премьер-монстром, каждый глава облгосадминистрации, в конце концов, каждый депутат монобольшинства – это маленький Зеленский. Потому что исключительно на его рейтинге они пришли к власти, и откреститься от этих действий, думаю, у них не получится, и Львов покажет, как это делать», – заявил Мельничук.

 

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