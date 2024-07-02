Во Львове объявили, где русские начнут новую СВО

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Пользуясь неразберихой при смене генсека НАТО, русские готовят обострение у границ Финляндии. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал свой пост в соцсети, который озаглавлен: «А вот и кандидатура на локацию следующей СВО».

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Речь идёт о статье замсекретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева о том, что «Финляндия поддерживает киевский неонацистский режим» и «вступает в антироссийские альянсы в расчете на реванш за разгром в 1944 г.», «вынашивает новые чудовищные планы по уничтожению славян», «позволяет себе вызывающую антигуманную риторику в отношении русского населения».

«Если мы вспомним не такую давнюю новейшую историю, то вооружённой агрессии против Украины предшествовали годы вербальной агрессии российских дипломатов и других военных преступников, которые сначала развязали информационно-психологическую. И первые шаги такой информационно-психологической агрессии мы и наблюдаем сейчас против Финляндии», – сказал Михальчишин.

Он обратил внимание и на «внешнеполитический контекст».

«Сейчас блок НАТО пребывает в переходном режиме, когда генсек Столтенберг оставляет пост, а его преемник займёт его только осенью. Возникает окно возможностей для российского агрессора, когда они могут создать очередную точку эскалации, которая не обязательно должна увенчаться каким-то полноценным наступлением. Но вооружёнными провокациями, инцидентами на границе, демонстрацией силы, большими манёврами ВМС и стратегической авиации возле границ Финляндии это однозначно может сейчас сопровождаться. И для того, чтобы оказывать психологическое давление на центры принятия решений в странах НАТО, и для того, чтобы демонстрировать, что у альянса нет согласованного алгоритма реагирования на российскую агрессию, и для того, чтобы протестировать, насколько быстро НАТО может перебрасывать подразделения к гипотетическому новому фронту противостояния. Вот такой управляемый процесс эскалации для русских является игрой, которую они умеют очень мастерски играть», – тревожился националист.