04.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Политика, Украина
Просмотров:

Во Львове объявили о полной капитуляции Украины

После предоставления Донбассу особого статуса любое бандформирование на Украине может создать себе республику и требовать преференции.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил экс-вице-спикер Верховной рады, член ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам националиста, первыми под удар попадут Одесская и Закарпатская области.

«Представляете себе последствия – это означает для всей Украины, если кому-то что-то не нравится, можно силовым путем создать себе бандформирование и требовать от центральной власти Украины. А чего-это у нас в Одесской области или на Закарпатье так нельзя сделать? Чего это Донецкую область надо финансировать, а нас не надо? А давайте и мы так сделаем. То есть, чтобы мы четко понимали – закон об ОРДЛО – это полная капитуляция», – заявил Кошулинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть