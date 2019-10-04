Во Львове объявили о полной капитуляции Украины

04.10.2019, Киев, Максим Карпенко

После предоставления Донбассу особого статуса любое бандформирование на Украине может создать себе республику и требовать преференции.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил экс-вице-спикер Верховной рады, член ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам националиста, первыми под удар попадут Одесская и Закарпатская области.

«Представляете себе последствия – это означает для всей Украины, если кому-то что-то не нравится, можно силовым путем создать себе бандформирование и требовать от центральной власти Украины. А чего-это у нас в Одесской области или на Закарпатье так нельзя сделать? Чего это Донецкую область надо финансировать, а нас не надо? А давайте и мы так сделаем. То есть, чтобы мы четко понимали – закон об ОРДЛО – это полная капитуляция», – заявил Кошулинский.