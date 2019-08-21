Во Львове окончательно запретили русский язык

21.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховный суд Украины признал законным запрет на публичное использование песен, книг и фильмов на русском языке во Львовской области.

Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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19 сентября 2018 года Львовский областной совет установил мораторий на использование русскоязычного культурного продукта. Однако представитель общественной организации «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор – право народа» Сергей Иванов-Малявин обратился в суд и выиграл его. Так, 17 января 2019 года Львовский окружной административный суд отменил запрет на использование русскоязычного культурного продукта в области.

Однако сейчас Верховный суд не признал доводы общественной организации «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор – право народа», заявив, что мораторий не нарушает ничьи права. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

«Доводы истцов о нарушении их прав, свобод или интересов являются абстрактными, не содержат никакого обоснования негативного влияния спорным решением Львовского областного совета от 18 сентября 2018 года за №745 на их конкретные реальные индивидуально выраженные права, свободы или интересы и свидетельствуют о несогласии истцов с указанным решением, что не является тождественным нарушения права, свободы или интереса.

Кассационную жалобу общественной организации «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор — право народа» оставить без удовлетворения, кассационную жалобу Львовского областного совета удовлетворить, решение Львовского окружного административного суда от 16 января 2019 г и постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14 мая 2019 года в части удовлетворенных исковых требований отменить, принять в этой части требований постановление, которым в иске отказать», – сказано в постановлении.

Решение Верховного суда полностью поддержал депутат Киевского горсовета Юрий Сиротюк, заявивший в эфире телеканала «ЧП.INFO», что мораторий на русский язык якобы провоцирует «агрессию» Владимира Путина».

«Наличие русскоязычного культурного продукта является поводом для Путина напасть и защищать свои интересы, потому что в их концепции военной безопасности это записано. Чем больше всего российского на Украине, тем больше угроза войны», – заявил депутат.

Однако исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко считает данное решение суда опасным прецедентом нарушения конституции.

«Это касается права на свободу выражения взглядов, которое закреплено в 34 статье, 10 статья европейской Конвенции, с которой коррелирует та же самая 34 статья Конституции Украины, предусматривает, во-первых, право на свободу выражения взглядов, и, во-вторых, это возможность ограничения государством если эти ограничения законны.

То есть должен быть закон, которого на сегодняшний день нет, поскольку постановление облсовета ни в коем случае нельзя считать законом», – возмутился Павличенко, добавив, что это можно считать дискриминацией по языковому принципу.

Украинские правозащитники теперь готовят обращение к уполномоченному по правам человека, а также обращение в Конституционный суд.