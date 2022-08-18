Во Львове от Эрдогана потребовали забрать боевиков «Азова» в Турцию

18.08.2022  13:47 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Львов, Нацизм, Турция, Украина
Новости Украины

Во Львове во время визита в город генсека ООН Антонио Гуттериша и президента Турции Реджепа Эрдогана десятки родственников пленных боевиков «Азова» вышли в центр города с требованием обратить на себя внимание.

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеканал «Эспрессо».

Во Львове во время визита в город генсека ООН Антонио Гуттериша и президента Турции...

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Собравшиеся возле памятника Тарасу Шевченко во Львове требуют, чтобы ООН занялась вопросам пленных боевиков и предлагают экстрадировать их в Турцию до завершения спецоперации на Украине.

«Они умоляют вернуть живыми героев домой. Такой лозунг они скандируют на этом мероприятии. Они просят Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на ситуацию с безопасностью нахождения их родных в российском плену. Они говорят, что нахождение наших защитников, наших героев на подконтрольных России территориях является опасным, и циничное убийство в Еленовке это лишь подтверждает.

Как вариант, они предлагают экстракцию военнопленных в Турцию аж до завершения боевых действий или любой другой вариант», – заявила журналистка телеканала Ирина Островская.

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