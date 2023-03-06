Во Львове отметили годовщину ликвидации Шухевича

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине отметили годовщину ликвидации главаря УПА Романа Шухевича.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», десятки последователей гитлеровского гауптмана собрались у места его гибели в селе Белогорща, которое сейчас является частью Львова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Местные националисты называют Шухевича «великим полководцем», несмотря на факты его службы в нацистских подразделениях и участии в массовых убийствах.

«Бесспорно, наши проводники – Степан Бандера, Роман Шухевич и сотни других людей были правы и их борьба была не бесполезной. Ярким примером является сегодняшняя ситуация. Бесспорно, это ориентиры, на которые ровняется нация, это люди, с которых берут пример десятки, сотни тысяч украинцев сегодня», – заявил замглавы львовской организации националистического ВО «Свобода» Любомир Мельничук в эфире местного телеканала НТА.

Особо почитают нацистского коллаборанта за то, что его идеи сегодня подхватили нынешние неонацисты, подчеркнул депутат львовского облсовета Олег Синютка.

«Воины Украинской повстанческой армии, генерал-хорунжий Тарас Чупринка (Роман Шухевич) в свое время смогли завоевать и продолжить борьбу, передать следующим поколениям идею украинского самостоятельного, соборного государства. Сегодня украинские воины снова воюют с московитами», – сказал Синютка.

Местный ресурс «Леополис» отмечает, что в день гибели Шухевича на месте его ликвидации устроили песнопения под флагами УПА и провели молебен.