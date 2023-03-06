Во Львове отметили годовщину ликвидации Шухевича

Анатолий Лапин.  
06.03.2023 09:20
  (Мск) , Киев
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Галичина, Дзен, Нацизм, Украина


На Украине отметили годовщину ликвидации главаря УПА Романа Шухевича.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», десятки последователей гитлеровского гауптмана собрались у места его гибели в селе Белогорща, которое сейчас является частью Львова.


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Местные националисты называют Шухевича «великим полководцем», несмотря на факты его службы в нацистских подразделениях и участии в массовых убийствах.

«Бесспорно, наши проводники – Степан Бандера, Роман Шухевич и сотни других людей были правы и их борьба была не бесполезной. Ярким примером является сегодняшняя ситуация. Бесспорно, это ориентиры, на которые ровняется нация, это люди, с которых берут пример десятки, сотни тысяч украинцев сегодня», – заявил замглавы львовской организации националистического ВО «Свобода» Любомир Мельничук в эфире местного телеканала НТА.

Особо почитают нацистского коллаборанта за то, что его идеи сегодня подхватили нынешние неонацисты, подчеркнул депутат львовского облсовета Олег Синютка.

«Воины Украинской повстанческой армии, генерал-хорунжий Тарас Чупринка (Роман Шухевич) в свое время смогли завоевать и продолжить борьбу, передать следующим поколениям идею украинского самостоятельного, соборного государства. Сегодня украинские воины снова воюют с московитами», – сказал Синютка.

Местный ресурс «Леополис» отмечает, что в день гибели Шухевича на месте его ликвидации устроили песнопения под флагами УПА и провели молебен.

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