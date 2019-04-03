Во Львове отпраздновали дату сепаратистской провокации

03.04.2019, Львов, Владимир Гладков

Львовское руководство отметило 29-ю годовщину поднятия над городской ратушей сине-желтого флага.

Об этом сообщает телеканал «Независимое телевизионное агентство», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие было посвящено решению, принятому 3 апреля 1990 года на сессии Львовского горсовета депутатами так называемого первого демократического созыва под председательством Богдана Котика.

«Вы сделали подвиг, вы сделали поступок, который навсегда вписан в историю нашего города и историю Украины. Я имел честь работать при разных каденциях, и как депутат, и как городской голова, работал в разных атмосферах. Вы, на самом деле, представляете особенную среду людей», – обратился мэр города Андрей Садовой к принявшим данное решение депутатам.

Также градоначальник вручил сепаратистам, выступавшим за отделение от СССР, почетные грамоты, после чего состоялся торжественный вынос сине-желтого флага для его поднятия над зданием ратуши.

Отметим, что в 1990 году продолжала существовать УССР, а до провозглашения независимости Украины оставалось еще полтора года.