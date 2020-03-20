Во Львове паника: Эпидемия угробит экономику Галичины

20.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Львову грозят серьезные экономические проблемы из-за эпидемии коронавируса,

Об этом в эфире телеканала «Экспрессо» заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Олег Синютка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно понимаем, что этот крен, который Львов имел в сторону туристического бизнеса, он не выдержит этот кризис, и мы видим отсутствие диверсификации львовской экономики, она будет чрезвычайно тяжелым бременем в последующие месяцы, так как туристический сезон, туристический бум не восстановится, ни через месяц, ни за два, ни даже за несколько месяцев.

И сегодня ни власть, ни центральная власть не предлагает тех шагов, которые смогут вывести экономику из рецессии. И думаю, что они просто сидят в своих кабинетах и радуются, что они смогут списать неудачи в экономике на коронавирус», – отметил Синютка.

В свою очередь, депутат Верховной рады VII созыва Александр Мирный возмутился тем фактом, что Украина совершенно только устраивать майданы и разрушать, а никак не строить, и именно от этой черты все беды «незалежной».

«Понимаете, дело в том, что наша страна сама по себе не является внутренне организованной. Мы реально не умеем хранить и приумножать, мы умеем рвать и ломать, критиковать, бороться друг с другом, в то же время элементарные вещи, элементарная дисциплина отсутствуют.

Я не говорю, что нужен авторитаризм, но хотя бы выполнять свои обязательства, потому что в любом государстве, есть неприкасаемый запас медикаментов, в любом государстве есть прописанные протоколы, что делать в той или иной ситуации, понимаете, но это никогда никто не делал.

Уже все видят, что есть пандемия, в этот момент 28 миллионов масок с Украины уезжают, и один конкретный человек просто зарабатывает бешеные деньги», – добавил Мирный.

Также он подчеркнул, что Украина стала страной третьего мира, в которой множество людей находятся за чертой бедности и испытывают жесткий дефицит самых необходимых средств.

«Где эти наши стратегические запасы? Элементарные бинты, маски, способы дезинфекции, они в государстве должны быть и исходя из протоколов государства о гражданской обороне, они ещё определенный промежуток времени должны храниться и проверяться, те которые уже по срокам подходят, должны либо выдаваться, либо продаваться, этого никто не делает, ни эта власть, ни предыдущая, вот в чём проблема.

У нас государство на сегодня не постиндустриальное, мы по большому счёту, государство третьего мира, где каждая копейка на счету, и где огромное количество людей живёт за чертой бедности», – резюмировал экс-депутат.