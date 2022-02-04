Во Львове паника в ожидании десанта Кадырова

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Новости Украины

Российские элиты, которые придут на смену команде президента РФ Владимира Путина, в украинском вопросе будут даже не «ястребами», а «волками».

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не был оптимистичным, потому что с развитием общих тенденций следующим президентом РФ станет Рамзан Кадыров. Очевидно, что агрессивная политика не то что не нормализуется, а продолжится в плане нагнетания агрессии и попыток поглотить украинский суверенитет. То есть, процессы перегруппировки в российских элитах идут, однако я считаю, что там придут даже не ястребы, а волки, в ходе этого обострения ставок», – заверил он.

«Потому что уже очень много сделано для того, чтобы подготовить агрессивный прыжок, который должен возродить РСФСР 1922 года и Российскую Империю до 1914 года. Напомню, в этих империях были не только такие города, как Киев, Харьков и Одесса, но и Хельсинки, Тбилиси и Варшава. Я вас заверяю, что российские элиты, которые придут на смену Путину, не собираются от этого отказываться. Поэтому, продолжение следует. А мы должны готовиться к дальнейшему развитию именно таких событий», – заявил Михальчишин.