Во Львове паника: Зеленский ведёт к погибели «украинскую интеллектуальную отрасль»

27.03.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Проводимая Владимиром Зеленским и его командой политика по уничтожению интеллектуальной отрасли Украины приведёт к полному поражению Киева в информационной и культурной войне против России.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» на «НТА» заявил депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство полностью забирает средства с украинского культурного фонда, с украинского института книги, полностью поддержка издателей. И, конечно, такой подход неправильный, потому что с кинематографа все средства вообще забирают на целый год.

Мы же надеемся, что вирус закончится, этот подход неверный, есть часть расходов, которые можно сократить в культуре, не будут проводится мероприятия, концерты, не будут проводится международные ярмарки, очевидно эти средства нужно отдать на поддержку других очень важных вещей, но поддержать украинскую книжку безусловно нужно, ведь люди дома читают», – возмутился он.

Также депутат заявил, что если Украина в ходе действий Зе-команды потеряет интеллигенцию, то проиграет в пропагандистской войне против России.

«Если ляжет вся наша интеллектуальная отрасль, но очевидно потом восстановить это будет сложно, особенно в условиях гибридной войны.

Поэтому так много предложений сейчас, забравши средства у культуры, снова позволить русские фильмы, и фактически проиграть информационную войну и культурную войну. Этого, очевидно, позволить нельзя» – резюмировал Княжицкий.