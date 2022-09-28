Во Львове паникуют: «Нам грозит превращение во второй Афганистан»

28.09.2022  12:19 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Афганистан, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Запад восстановит отношения с Россией в возобновит с ней торговлю, несмотря ни на что.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил боевик 125-й отдельной бригады сил теробороны ВСУ Андрей Гнатуш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад восстановит отношения с Россией в возобновит с ней торговлю, несмотря ни на что....

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По мнению боевика, Украина рискует превратиться во вторую версию Афганистана, когда Запад вернется к торговым отношениям с РФ.

«В прошлом столетии было две [ядерные бомбы], которые сбросились. Отношения между Японией и Америкой, торговые, возобновились через 15 лет, а через 20 они уже ездили друг к другу в гости. Этот момент не нужно забывать», – сказал Гнатуш.

«Не соглашусь относительно капитализма – нет такого преступления, которое не простит немецкий капитал Российской Федерации за 300% прибыли. Миром правят деньги и, если мы мир не убедим, что безопасность важнее, чем финансовая выгода, мы вляпаемся в долгоиграющую историю и станем Афганистаном 2.0.

Только, если Запад нам предоставит качественное оружие, если мы будем патриотами своей земли, будем готовиться к противостоянию, не уставать от войны, а готовиться изо дня в день», – заявил Гнатуш.

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