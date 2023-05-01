Во Львове паникуют: Такими темпами у нас учредят министерство «полезных русских»

Вадим Москаленко.  
01.05.2023 15:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Украинские власти и официальные медиа играют в опасную игру, концентрируя внимание украинцев на «хороших русских», что может привести в целом к откату общественного мнения к довоенным понятиям.

Об этом в интервью украинской журналистке Елене Курбановой заявил львовский журналист и отпетый русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские власти и официальные медиа играют в опасную игру, концентрируя внимание украинцев на «хороших...

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 «Достаточно держать эту высоту невосприятия и невозможности всяких реваншистских медиапроявлений, чтобы они действительно стали невозможными, потому что от государства этого ждать невозможно. Государство быстрее нас закрутит, чем их. И уже заявление о том, что будет сотрудничество с «полезными русскими».

Мне кажется, что скоро надо будет министру нашему открыть при министерстве какой-то отдел сертификации полезности. Будут сидеть такие тётечки с электронными весами и будут на миллиграмм взвешивать русского – полезный он или не полезный. А в какой пропорции полезный, а насколько полезный, а может вообще он на сто процентов полезный, может сразу и паспорт ему дать», – сказал русофоб.

«И этот поиск полезного среди врага – это как раз то, чем власть будет заниматься. Поэтому тут этой дамбой, антидотом на это всё есть украинское общество, и пока оно держит эту марку, того не будет. Как только эта планка начнёт понижаться, то дальше будет «всё, как и было», потому что они вышли из одного того болотца, с той водой «какая разница», где всё в куче и было», – резюмировал.

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