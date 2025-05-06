Во Львове пессимизм: В лучшем случае Трамп признает провал и перевернёт страницу

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Администрация Трампа уже не скрывает своего «осознанного стервозного желания» покончить уже с конфликтом на Украине или каким-то образом его переформатировать.

Об этом на телеканале NTA заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам республиканцы говорят, что начало мая, эти дни и недели очень решающие – наверное, оно так и есть. Потому что редкоземельное соглашение подошло, его подписание, думаю, как-то тоже ложится в общую картину того, что дальше. Есть фактор 9 мая, победобесия, вокруг него тоже какой-то такой флёр витает какого-то определённого ажиотажа. Плюс, мне кажется, Америка, и это устами Рубио и Вэнса, она уже даже не скрывает своего осознанного стервозного желания уже с этим покончить и или выйти из этого всего, громко хлопнув дверьми, или перевести это вообще в совсем другое русло», – тревожился Дроздов.