Во Львове плачутся: Нашу энергетику спасет только ЗАЭС, но русские ее не отдадут

Русские могут нанести удар по выходным трансформаторам атомных станций, и тогда Украина вообще останется без электроэнергии.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил исполнительный директор ассоциации «Эффективные города Украины», эксперт по энергосбережению Святослав Павлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« У нас дефицит в системе, и эта ситуация не изменится до конца следующего года, 2025 года , дефицит в энергосистеме будет сохраняться. Единственным вариантом преодоления этого дефицита является включение в украинскую энергосистему ЗАЭС , которая оккупирована и заминирована русскими. Но, во-первых, она технологически пострадала, там не ведутся нормальные регламентные работы, и то, что русские её так добровольно передадут – это я не знаю, быстрее Маск на Марс слетает », – сказал Павлюк,

Он добавил, что русские враз могут отключить вообще всё электричество.

«Если наши сумасшедшие соседи решат ввалить по выходным трансформаторам атомных станций, которые – основа нашей энергосистемы в существующей ситуации, то у нас энергии может не быть вообще. У нас останутся маленькие электростанции на уровне городских ТЭЦ, которые могут выдавать какие-то десятки, может, сотни мегаватт вместо гигаватт, которые нужны для нормальной работы системы.

Такое поражение может тянуть замену выходного оборудования таких станций на период до месяца, если удастся установить, если будут сформированы запасы, европейские партнёры накопят и смогут поставить нам это оборудование. И этот сценарий нужно себе программировать», – пугает украинский эксперт.