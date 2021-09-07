Во Львове подсчитали – только на «Большом строительстве» Зе-команда ворует миллион гривен в минуту

Во Львове подсчитали – только на «Большом строительстве» Зе-команда ворует миллион гривен в минутуНовости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда на одном только строительстве дорог воруют из бюджета 1 миллион гривен в минуту.
Об этом в эфире «4 канала» заявил скандально известный паталогической русофобией львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Госсекретарь США Блинкен в июне в Вильнюсе чётко назвал цифру – 40 миллиардов долларов Украина теряет ежегодно из-за коррупции. Треть ВВП страны разворовывается.
Фонд так называемого Большого строительства, которое я советую называть воровством, составляет 200 миллиардов гривен. Это более 7 миллиардов долларов.
Бюджет в семь миллиардов долларов они заложили как свою золотую жилу, с которой они кормятся, и на какой составляют. Потому что это коррупционное большое воровство.
За семь лет войны США дали нам столько же денег, сколько освоили шесть фирм на Большом воровстве», – сказал он.
Дроздов подчеркнул, что украинское руководство только на дорожном строительстве ворует в среднем один миллион гривен в минуту.
«Перед Днём независимости из-за этих государственных продаж и тендеров почти 9 миллиардов гривен уплыло только за одну неделю на асфальт.
И я предложил новую терминологию от зелёных – баблоскорость. Скорость распила бабла на дорогах. Очень просто, легко запоминается – 1 миллион гривен за одну минуту. 60 миллионов гривен за час. Это и есть баблоскорость», – добавил националист.
Русофоб посетовал, что именно из-за повального воровства США не хотят предоставлять Украине крупную денежную «помощь».
«И когда о такой баблоскорости узнают наши заокеанские друзья, а считать они умеют, они думают, что у нас всё зашибись, просто супер – зачем нам давать больше? И что, разве они неправильно думают?» – резюмировал Дроздов.
Спасибо!
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