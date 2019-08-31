Во Львове поймали «коммунизатора» Бандеры

31.08.2019, Львов, Владимир Гладков

В центре Львова на памятнике вождю украинских националистов Степану Бандере нарисовали серп и молот. Фотографию у себя на странице в «Facebook» опубликовал депутат Львовского горсовета Иван Дякович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чем занимается полиция??? Львов!!! Шок!» – возмущался Дякович.

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Позже на странице общественной организации «Инвалидов – участников боевых действий АТО» города Винники появилось видео, где мужчина со следами рукоприкладства на лице признаётся в том, что это он рисовал «коммунистические символы» как на памятнике Бандеры во Львове, так и на остановках в своём городе – авторы ролика сами распознали в нём местного жителя.

Мужчина пообещал стереть символы и рассказал, что рисовал их в память об отце, который был почитателем «коммунистической идеологии».