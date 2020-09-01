Во Львове похвастались умением штамповать звонкие «победы» из позорных поражений

01.09.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Украине чрезвычайно важно уметь выставлять такие позорные поражения, как разгром ВСУ в «Иловайском котле», как громкие победы.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила экс-депутат Верховной рады, скандально известная русофобка-националистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иловайск 6-31 августа 2014 года, как про это сказал заместитель директора по научной работе Национального военно-исторического музея Украины Ярослав Тимченко: «То, что произошло 29 августа 2014 года под Иловайском – это подвиг. Невзирая на категорическое требования российской стороны – сложить оружие, украинские военнослужащие прорывались с боем на броне и с автоматами в руках».

Этот акцент неимоверно важен для нации, которая пребывает в состоянии войны. Мы должны иметь не абы какое умение, чтобы наши поражения превращать в победы», – отметила Фарион.

Напомним, 6 августа в результате наступления защитников Донбасса в Иловайске оказались окружены боевики батальонов «Донбасс», «Днепр-1», батальоны МВД «Херсон», «Свитязь», «Миротворец», «Шахтарськ» и другие подразделения ВСУ.

После чего представители ДНР предоставили коридор для выхода украинских боевиков при условии разоружения. В ночь 30 августа вооружённые формирования Украины предприняли попытку прорыва, в результате которой были уничтожены более 1000 боевиков ВФУ и нацбатов.