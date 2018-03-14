14.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

635 просмотров

Во Львове попытались взорвать польский мемориал

Вчера вечером неизвестные бросили неустановленное взрывное устройство на территорию Лычаковского кладбища.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинькевич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“У Лычаковского кладбища, по словам свидетелей, взорвался неизвестный предмет. Бросили через забор метров с 20 к захоронению польских орлят”, – написал депутат.

Он уточнил, что на месте работала полиция, пожарные и взрывотехники. Инцидент произошел в 21-30. Пострадавших нет.

В свою очередь директор ЛКП «Музей« Лычаковское кладбище» Михаил Нагай уточнил, что от взрыва образовалась ямка диаметром 30 сантиметров.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинские националисты заявили, что польские орлята причастны к массовым убийствам украинцев.

Читайте также: консульство Польши на Западной Украине обстреляли из гранатомета.