14.03.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Галичина, Происшествия, Скандал, Украина

Во Львове попытались взорвать польский мемориал


Вчера вечером неизвестные бросили неустановленное взрывное устройство на территорию Лычаковского кладбища.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинькевич.

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“У Лычаковского кладбища, по словам свидетелей, взорвался неизвестный предмет. Бросили через забор метров с 20 к захоронению польских орлят”, – написал депутат.

Он уточнил, что на месте работала полиция, пожарные и взрывотехники. Инцидент произошел в 21-30. Пострадавших нет.

В свою очередь директор ЛКП «Музей« Лычаковское кладбище» Михаил Нагай уточнил, что от взрыва образовалась ямка диаметром 30 сантиметров.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинские националисты заявили, что польские орлята причастны к массовым убийствам украинцев.

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