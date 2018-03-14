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Во Львове попытались взорвать польский мемориал
Вчера вечером неизвестные бросили неустановленное взрывное устройство на территорию Лычаковского кладбища.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинькевич.
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“У Лычаковского кладбища, по словам свидетелей, взорвался неизвестный предмет. Бросили через забор метров с 20 к захоронению польских орлят”, – написал депутат.
Он уточнил, что на месте работала полиция, пожарные и взрывотехники. Инцидент произошел в 21-30. Пострадавших нет.
В свою очередь директор ЛКП «Музей« Лычаковское кладбище» Михаил Нагай уточнил, что от взрыва образовалась ямка диаметром 30 сантиметров.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинские националисты заявили, что польские орлята причастны к массовым убийствам украинцев.
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Метки: Игорь Зинькевич, Львов
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