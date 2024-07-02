Во Львове потирают руки: После выборов в США наконец – третья мировая

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В отличие от России и дружественных ей стран, коллективный Запад во главе с США не могут похвастаться единством накануне грядущего противостояния, что понимают в Америке.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, наверное, будут первые выборы, которые происходят в предвоенных для США сейчас условиях, условиях расширения ареала третьей мировой войны. И оба потенциальные кандидата активно оперировали термином третья мировая война. И Трамп, и Байден говорили о недостаточной готовности Америки к нынешним вызовам. Это нужно фиксировать», – сказал Михальчишин.

А в это время, отметил он, «авторитарные режимы» объединяют усилия.

«Потому что, к сожалению, авторитарные режимы – и Москва, и Пекин, и Тегеран, и Пхеньян, и их союзники в других уголках планеты чрезвычайно системно и комплексно работают, чтобы объединить свои ресурсы и противостоять демократическому миру. А вот с единством демократических режимов, к сожалению, дела не настолько убедительны. И оба политика – и Трамп, и Байден это в своих выступлениях убедительно демонстрировали», – добавил националист.