25.04.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Политика, Украина
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Во Львове потирают руки: Саакашвили уничтожит Зеленского




Присоединение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к команде президента Владимира Зеленского будет очень полезно для Украины, если бы Михо проявит себя на новом месте так же, как при Петре Порошенко.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня Саакашвили – это украинский персонаж. Им как персонажем больше всего играл Порошенко, теперь хочет играть Зеленский. Пока не очень получается, потому что большие проблемы с его назначением, не буду вдаваться в детали и ванговать.

Поэтому как к персонажу, как к разрушителю, как к человеку-скандалу я отношусь всегда хорошо, потому что любой скандалист, который будет выносить сор из избы, что он сделал с предыдущими, теперь с «зелёными» пусть это делает – ветер в спину, флаг в руки! Заходи позже, рассказывай, кто что украл, кто где с кем – сор из «зелёной хаты» выносить надо, разрушать эту зелёную беду надо. Если из таких соображений – пожалуйста, иди, разрушай изнутри», – напутствовал Дроздов.

«Но когда сегодня от вашего хвалёного Саакашвили я слышу, что оказывается «Слуга народа» – это распрекрасная, чудесная команда, ну, вы тому Михею что-нибудь скажите, чтобы он не порол такую ахинею! Ты может пообщался с Брагаром, который предлагал пенсионером продавать псов своих, чтобы коммуналку оплатить? Пойди, пожми руку Брагару! Пойди пожми руку Бужанскому, пойди пожми руку всему тому коломойскому пулу, пойди пообнимайся с Дубинским. Шикарная команда!

Они что, абсолютно потеряли, эти светила международного уровня, какое-то чувство реальности? Или так хочется хотя бы куда-нибудь прийти на должность, потому что что-то гастроли не дают никаких результатов», – возмущался журналист.

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