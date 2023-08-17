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Во Львове потомственные бандеровцы избили военного-трансгендера, который уже три года служит в ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского ЛГБТ-движения «kyivpride», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что лицо неопределённого пола со странным именем Хелен Марк приехало на похороны мамы.

«К ней неожиданно подошел незнакомый мужчина и начал агрессивно общаться. Хелен попросила его отойти, и в следующую секунду мужчина ударил ее в нос со словами «Ты шо, п***р?». От удара Хелен лишилась координации, и он ударил ее еще несколько раз, пока ей не удалось отойти на несколько метров и снять часть нападения на видео», – жалуются украинские содомиты.

Само пострадавшее лицо, едва оказавшись в карете скорой помощи, сразу обвинило нападавших в фашизме.

«Я являюсь трансгендерной военнослужащей. Вчера я сидела с макияжем, и этим фашистам, праворадикалам, это не понравилось, мой макияж», – возмущалось Хелен Марк.

Досталось от трансгендера и медработникам – избитое лицо потребовало от медиков обращаться исключительно в женском роде. «Ах**ть, блин», – прокомментировал доктор, за что сразу получил свою порцию нападок.

«Еду фиксировать побои – меня кроет матом медик скорой помощи», – принялось жаловаться трансгендерное создание.

А на следующий день избившие содомита неонацисты, испугавшись статьи, принесли публичные извинения.

«Я правой ориентации, я внук разведчика СС «Галичина». Мне неприятно то, что происходило здесь, потому что, по моему мнению, это неестественно. Но, так или иначе, я прошу прощения за своё поведение, и буду в дальнейшем более толерантным к трансгендерным женщинам и мужчинам. За это (службу в ВСУ) – я просто не видел твоего военного билета. Если бы я его увидел – такого бы не сказал», – оправдывался неонацист.

Лицо неопределённого пола принялось на камеру унижать «бравого бандеровца», заставило отказываться от своих слов, произнести содомитские лозунги, и, в конце концов, – убраться подальше, чтобы «не мешать отдыхать» Хелену Марку.