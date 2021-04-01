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27.04.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Львов, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Во Львове потребовали официально приравнять нацистов СС «Галичина» к боевикам ВСУ

Новости Украины

Украинские коллаборационисты из дивизии СС «Галичина» на службе у Адольфа Гитлера такие же защитники Украины, как и воюющие в Донбассе боевики ВСУ.

Об этом на заседании Львовского областного совета заявил депутат от фракции «Европейская солидарность» Святослав Шеремет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завтра, 28 апреля, в истории Украины есть две чрезвычайно важные даты – годовщина операции «Висла» и годовщина создания дивизии «Галичина». 28 апреля 1943 года была создана дивизия «Галичина» – военное образование, составленное из украинцев.

Восемьдесят тысяч украинских добровольцев согласились, чтобы получить оружие и защищать свои земли от коммунистической нашествия», – сказал Шеремет.

«Память является чрезвычайно важной, мы должны помнить всех, кто боролся и воевал за Украину. Сегодня мы говорим о воинах дивизии «Галичина», но мы должны помнить и чтить всех, начиная от княжеских времён и заканчивая национально-освободительной борьбой XX века, как первой 1917-21 годов, так и 1940-х годов.

Мы все должны помнить наших защитников Украины по сегодняшний день, которые боролись за Украину с 2014 года, и делают это по сей день, до полной победы над Московской федерацией», – добавил бандеровец.

Напомним, операция «Висла» — операция, проведённая в 1947 году силами Войска Польского и направленная на подрыв социальной, мобилизационной и хозяйственной базы украинских националистов УПА и ОУН(б), действовавших в юго-восточных районах Польши.


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