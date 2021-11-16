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16.11.2021 16:06
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, русофобия, Украина
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Во Львове предлагают «визовую изоляцию для всех русских»

Новости УкраиныВсе страны мира должны объединиться, лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН, а...

Все страны мира должны объединиться, лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН, а также ввести против нее санкции и отказать в визах российским гражданам.

Об этом в эфире 4 канала заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, в этом случае граждане России взбунтуются и сбросят власть.

«Что мешает сейчас миру, наконец, свои глазки раскрыть, развернуться вокруг и вывести Россию из Совбеза и лишить права вето? И принимать решения коллективно по основному мировому хаму, который всем мешает жить. Далее, даже в ущерб себе – торговое эмбарго. Это разные страны проходили, это экономически сложно, но временно, чтобы задушить гегемона, а почему нет? Могут решиться или нет, вопрос?», – говорит русофоб.

«А визовая изоляция для всех русских? Сделать Россию невыездной страной. Все государства договариваются, не дают въезжать типичному руссо-туристо. Сделать русскх заложниками Путина. Не будете вы ездить по своим Турциям, Египтам, Марселям, Парижам и Венам. Сидите дома, бдите за своей экономикой, работайте на своего карлика, пашите на него. Сделать закрытой эту страну. Визовая изоляция, чем не шаг?», – считает журналист.

«Поверьте, один год посидят дома и начнут чухаться – что же ты, Путин, делаешь с нами? Хотел увидеть мир, а не Сыктывкар, Магадан, Пензу и Ебург. Действенно? Действенно», – заявил Дроздов.

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