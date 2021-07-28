Во Львове предложили обменять снесённый Монумент славы на украинских экстремистов

28.07.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Демонтаж двух последних фигур Монумента боевой славы Вооруженных Сил СССР во Львове – это только начало «борьбы с советским прошлым в городе», где до сих пор повсюду осталось «живое» и «неживое» напоминание о Русском мире.

Об этом в эфире YouTube-канала львовского издания «zaxid.net» заявил участник запрещенного в РФ «Добровольческого движения ОУН», а также движения «Общество будущего», украинский нацист Антон Петровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот монумент можно менять в РФ на наших пленных. Это было бы очень хорошее предложение, если бы они на такое предложение согласились, я бы радовался, что на этот момент можно обменять этот кусок железа на наших живых воинов», – мечтал Петровский «На этом точку нельзя ставить, потому что символы и идеологические объекты, и явления Русского мира, они во Львове не только в неживом виде. Нам ещё надо помнить, что есть улицы, которые надо переименовать, которые носят имена советских деятелей, такие как улица Козланюка (украинский советский писатель, депутат ВС СССР Пётр Козланюк – ред.) и ещё несколько. Есть ещё несколько мозаик и других надписей, которые имеют советскую историю. На улице Шевченко, 32 есть мозаика с буквами «СССР», их также надо немного подправить. На улице Городоцкой есть склады промышленные, там на одних складах есть огромная надпись «Слава советскому народу». Она такая большая, что её тяжело демонтировать, закрасить, поэтому она до сих пор есть, этого тоже нужно лишаться. Есть ряд информационных табличек металлических, на которых тоже есть определенные надписи советского образца и идеологической советской окраски, которые тоже надо или демонтировать или немножко подправить», – потирал руки бандеровец. «Всё это должно лечь в инвентаризационную составляющую, надо провести инвентаризацию, и по чуть-чуть избавиться от всех этих вещей. Я уже не говорю о живых воплощениях Русского мира – Московский Патриархат, организации русские. Работы куча», – добавил Петровский.

Отметим, демонтированные части мемориала бандеровцы отправили к остальным в музей «Территория террора». Также напомним, что решение о сносе Монумента славы было принято в феврале 2018 года, тогда – якобы из-за аварийного состояния скульптурной группы. После чего был проведен демонтаж 30- метрового обелиска, пяти горельефов в честь советских солдат со стелы памятника и самой стелы. Теперь же националисты снесли последние фигуры мемориала.