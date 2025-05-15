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Украинские социологические опросы показывают, что треть населения готова на отказ от части территорий по линии фронта в обмен на вступление в ЕС.

Об этом в эфире радио UA Chicago поделился скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«План США заключается в очень непростых вещах – Европа должна дать гарантии, не Америка, Украина идет в Евросоюз, но Россия забирает территории по текущей линии фронта, а Америка признает Крым официально российским, и снимаются санкции. Это план Америки. По мнению украинцев, он им не подходит. По этому плану цифры есть такие: 61% против, 29% за. Я бы тут обратил внимание на ту меньшую цифру. Потому что, грубо говоря, каждый третий на это согласится. Это означает, что критическая масса восприятия такого варианта, когда теряется территория по линии фронта, но предоставляется взамен гарантии безопасности Европой, и Украина имеет возможность пойти в Евросоюз, устраивает фактически каждого третьего», – переживал Дроздов.

Он пожаловался, что каждый десятый украинец поддерживает «российский план», и при определённых сценариях этого может быть достаточно.