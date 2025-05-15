Во Львове причитают – украинцы «дозревают» до отказа от территорий

Вадим Москаленко.  
15.05.2025 22:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские социологические опросы показывают, что треть населения готова на отказ от части территорий по линии фронта в обмен на вступление в ЕС.

Об этом в эфире радио UA Chicago поделился скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские социологические опросы показывают, что треть населения готова на отказ от части территорий по...

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«План США заключается в очень непростых вещах –  Европа должна дать гарантии, не Америка, Украина идет в Евросоюз, но Россия забирает территории по текущей линии фронта, а Америка признает Крым официально российским, и снимаются санкции. Это план Америки.

По мнению украинцев, он им не подходит. По этому плану цифры есть такие: 61% против, 29% за. Я бы тут обратил внимание на ту меньшую цифру. Потому что, грубо говоря, каждый третий на это согласится.

Это означает, что критическая масса восприятия такого варианта, когда теряется территория по линии фронта, но предоставляется взамен гарантии безопасности Европой, и Украина имеет возможность пойти в Евросоюз, устраивает фактически каждого третьего», – переживал Дроздов.

Он пожаловался, что каждый десятый украинец поддерживает «российский план», и при определённых сценариях этого может быть достаточно.

«План России – вообще забрать все четыре области, никакого НАТО, никаких гарантий, полный официальный отказ от свой территорий. 82% украинцев против, 10% за.

Здесь я тоже бы обратил внимание на меньшие цифры. Большие цифры роли не играют в тонких процессах. В тонких процессах играет роль критическая масса готовности к чему-то, что можно развить. Так вот даже в полностью, ну как так называется, капитуляционном плане России, где все признается потерянным, 10% – за. То есть каждый десятый украинец уже и на такое готов», – сокрушался бандеровец.

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