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13.05.2021, Киев, Тарас Стрельцов
 
Дзен, майдан, нацизм, Политика, Украина
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Во Львове констатировали, что Украина строится по беспределу и беззаконию

Новости УкраиныТак называемые «активисты» плюют на законы украинского государства и вынуждают его прогибаться под себя....

Так называемые «активисты» плюют на законы украинского государства и вынуждают его прогибаться под себя.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый западный» заявил участник запрещенного в РФ «Добровольческого движения ОУН», а также движения «Общество будущего», украинский нацист Антон Петровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сейчас находится на этапе строительства государства как такового и очень часто то, что не может сделать государство с помощью определенных своих механизмов, органов или законов, может сделать гражданское общество. Потому что мы знаем, что и в 14-ом, и в 13-ом году не законы строили наше государство, а определенные движения и гражданское общество. И мы движемся к тому, что иногда общество своими активностями подталкивает государство к установлению определенных нормативных актов, которые регулируют эти государственные вопросы», – заявил праворадикал.

«Если бы гражданские организации, общественные движения, активные граждане не делали определенных шагов, пока ещё нет законов, то законы бы не принимали. И это должен быть симбиоз гражданской активности и определённых шагов государства для того, чтобы не было негативных факторов», – добавил Петровский.

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