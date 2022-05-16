Во Львове признали, что победа в Евровидении политическая

Победа в песенном конкурсе «Евровидение» украинской группы «Калуш Оркестра» имеет политическую подоплеку.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов при этом, посчитал эту победу большой «перемогой», сравнив ее с продвижением российской кульуры.

«Из троих победителей как раз Руслана была единственная не политическая наша победа. Это был четвертый год. Два наши военные победители – это Джамала и вчерашний «Калуш». Это очень нужные, очень символические, очень сильные, очень идеологические, очень украинские по интересам, по надрыву победы, которые переоценить тяжело. Когда я говорю, что это политические победы, то я увидел некоторые реплики, мол, это как-то нехорошо выглядит и звучит. Я наоборот, на этом акцентирую, уважаемые дамы и господа, это как раз очень хорошо, что мы можем трактовать это как наши идеологические, политические победы. Потому что культура – это и есть политика. Все, что является культурным, языком, гуманитарным, все, что есть ценностное, все, что является твоей победой на культурном поприще, все это, безусловно, политические победы и культурная политика. Она – наиболее действенная политика. Это как раз та политика, которой Россия очень сильно продвигала свой русский мир. Ее основа, этого русского мира, она как раз является культурно продвиженческая, поэтому культурные победы иногда более важные, чем какие-то формальные экономические, политические и так далее», – заявил Дроздов.