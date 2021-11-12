Во Львове признали, что украинская тероборона фактически существует лишь на бумаге

Новости Украины

Территориальная оборона, которую в этом году начал формировать президент Украины Владимир Зеленский фактически нет. Даже на стрельбы удается собрать не более 20 человек, не говоря уже о том, что будет в случае начала реальных боевых действий.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил руководитель Дома воина во Львове, боевик так называемой АТО Олег Высочанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Высочанского, украинская терроборона будет неспособна даже противостоять наплыву мигрантов.

«Когда мы говорим, готовы ли мы противодействовать, возьмите, что делается. Поляки показали, что они готовы. Литовцы тоже показали, что они готовы. Готовы ли мы к такому скоплению, которое сейчас происходит? Нет, мы не готовы. О терробороне я знаю не из интернета, не из телевидения , а мои побратимы проходят службу. Рассчитывать на терроборону и рассчитывать на то, что мы дадим достойный отпор, а мы его могли бы дать, если бы у нас на самом деле была терроборона, которую бы наполняли ветераны», – сказал экс-боевик.

«Я на своем опыте два года назад хотел записаться, но мне сказали, что все места заняты. Я говорю: «Хорошо, на должность кого угодно, командира взвода, хотя имею опыт руководства ротой». – «У нас все укомплектовано». А когда приходят стрельбы, то еле-еле собирают двадцать человек желающих. И это все очень плачевно», – заявил Высочанский.