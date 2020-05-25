Во Львове призвали декоммунизировать партию «Слуга народа»

25.05.2020, Львов, Тарас Стрельцов

«Слуга народа» является тоталитарной партией, которая пытается объединить в единое целое людей с диаметрально противоположным мировоззрением и угодить им всем, – что, в конце концов, сыграет с монобольшинством злую шутку.

Об этом в эфире телеканала «Радио Свобода» заявил украинский телеведущий и бывший участник «Comedy Club» Сергей Притула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партия «Слуга народа» – это монобольшинство и отношение фракции «Слуга народа» к своим коллегам по парламентскому цеху сыграло с ними злую шутку.

Потому что фракция «Слуга народа» это – Советский Союз. Так же, как в СССР пытались создать неприродный союз людей, которые ментально не могут жить в одном государственном образовании», – рассуждает он.

Также телеведущий подчеркнул, что «Слуга народа» – это масса людей, которые имеют абсолютно разное мировоззрение.

«Свести вместе узбеков и эстонцев или украинцев и калмыков, конечно они могут жить в одном государстве, но смысл? Мы же все разные, и не надо это всё смешивать, такое могла создать только тоталитарная система.

Также и «Слуга народа» – это конгломерат людей, которые непонятно что делают на одном гектаре. Посмотрите на людей, которых избрали на западной и восточной Украине, они имеют абсолютно разное мировоззрение», – резюмировал новоявленный «политолог» Притула.