Во Львове призвали забрить в армию депутатов облрады

16.03.2021, Львов , Тарас Стрельцов

Новости Украины

Львовским депутатам нужно срочно пройти выучку по военному делу в Национальной Академии сухопутных войск имени Гетьмана Сагайдачного, чтобы поддержать свой казацкий дух и быть готовыми противостоять «агрессии».

Об этом на сессии Львовской областной рады заявил депутат ВО «Свобода» Эдуард Леонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВО «Свобода» призывает всех побратимов не забывать, что на Украине идёт война, и мы должны постоянно быть внутренне мобилизованы», – объявил тягнибоковец.

«По этому поводу хочу известить, что на последнем заседании нашей профильной комиссии облрады, которая занимается, в том числе и военными вопросами, мы между собой обсуждали следующую инициативу.

Обратиться к депутатам областной рады и к Академии сухопутных войск с тем, чтобы организовать для каждого депутата ЛОР выучку по военному делу, чтобы мы все почувствовали, как сейчас нужно готовиться, как нужно поддерживать в активном состоянии свой казацкий дух, для того, чтобы противостоять агрессии»,– заявил Леонов.