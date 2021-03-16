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16.03.2021, Львов , Тарас Стрельцов
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Львов, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Во Львове призвали забрить в армию депутатов облрады

Новости Украины

Львовским депутатам нужно срочно пройти выучку по военному делу в Национальной Академии сухопутных войск имени Гетьмана Сагайдачного, чтобы поддержать свой казацкий дух и быть готовыми противостоять «агрессии».

Об этом на сессии Львовской областной рады заявил депутат ВО «Свобода» Эдуард Леонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВО «Свобода» призывает всех побратимов не забывать, что на Украине идёт война, и мы должны постоянно быть внутренне мобилизованы», – объявил тягнибоковец.

«По этому поводу хочу известить, что на последнем заседании нашей профильной комиссии облрады, которая занимается, в том числе и военными вопросами, мы между собой обсуждали следующую инициативу.

Обратиться к депутатам областной рады и к Академии сухопутных войск с тем, чтобы организовать для каждого депутата ЛОР выучку по военному делу, чтобы мы все почувствовали, как сейчас нужно готовиться, как нужно поддерживать в активном состоянии свой казацкий дух, для того, чтобы противостоять агрессии»,– заявил Леонов.

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